Crostata alle mandorle perfetta | una ricetta da chef!

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ci sono varie versioni di crostate sfiziose. Oggi, infatti, scopriremo quella. Lada mangiare in qualunque momento della giornata grazie ad un ripieno umido e croccante. Sarà una vera delizia per le nostre papille gustative! Pasta frolla Cominciamo a cimentarci nella realizzazione di questapartendo dalla pasta frolla. Gli ingredienti sono: 300 gr di farina 00 190 gr di burro 3 tuorli d’uovo 130 gr di zucchero un pizzico di Sale Prendiamo una ciotola e portiamo dentro il burro, lo zucchero, un pizzico di sale e cominciamo ad impastare a mano. Dopo aver ottenuto una massa aggiungiamo i tuorli d’uovo e andiamo ad amalgamare con una spatola. Successivamente aggiungiamo la farina setacciata per poi mescolare ...

