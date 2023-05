Criptovalute | approvate le nuove regole Ue | più controlli e trasparenza

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’Ue stabilisce un quadro normativo applicabile alle cripto-attività, agli emittenti di cripto-attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività. Il Consiglio ha adottato il MiCA e DAC8. Vediamo di cosa si tratta. La proposta di regolamento MiCA La proposta di regolamento MiCA, presentata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020, fa parte di un più ampio pacchetto sulla finanza digitale inteso a sviluppare un approccio europeo che promuova lo sviluppo tecnologico e garantisca la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori. Oltre alla proposta di regolamento MiCA (Market in Crypto Assets), il pacchetto include una strategia in materia di finanza digitale un atto sulla resilienza operativa digitale (DORA), che comprende i fornitori di servizi per le cripto-attività una proposta sul regime pilota relativo alla tecnologia di registro distribuito (DLT). Il ...