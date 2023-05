Crimea | deraglia treno che trasportava grano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tra Simferopol e Sevastopol. Ilmento in seguito a un'esplosione che si è verificata questa mattina lungo la linea I treni tra Simferopol e Sevastopol, in, sono fermi a seguito di un’esplosione che si è verificata questa mattina lungo la linea e che avrebbe causato ilmento di un convoglio merci carico di. A riferirlo su Telegram è stato il leader regionale Sergei Aksyonov. Le autorità ferroviarie hanno attribuito ilmento a un'”interferenza esterna”. I vagoni delti intorno alle dieci di stamattina sono otto, ha precisato il ministro dei Trasporti della regione sul Mar Nero. Le autorità locali hanno organizzato un servizio di autobus sostitutivi ai treni ancora bloccati lungo la tratta Simferopoli-Sebastopoli. ...

