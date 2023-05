Cricca vuole riprovarci con Isobel | “La vedo con gli occhi dell’amore”

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 maggio 2023) Chi ha seguito Amici 22 sa bene che traKinnear c’è stato del tenero. Adesso che il talent è finito, il cantante ha deciso di parlare e ha commentato anche il suo rapporto con la ballerina. Attualmentee la danzatrice non stanno insieme ma a quanto pare lui sarebbe intenzionato a. Andiamo a scoprire che cosa ha dichiarato per Super Guida Tv.parla diKinnear: “Sentimento forte, o mi passa o ci riprovo”ha spiegato che sicuramente lui eerano molto uniti per via dell’Australia. Tra il cantante e la ballerina la storia è durata poco perché, a detta di lui, la situazione ed il contesto in cui si trovavano, non consentivano di trovare una giusta soluzione per poter vivere al meglio la loro ...