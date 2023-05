Una delegazione didi Stato africani arriverà a Mosca per discutere un piano di pace per l'Ucraina, ma la data non è ancora stata stabilita. Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, dopo una telefonata ...In un discorso tenuto mercoledì davanti aidi Stato e di governo del Consiglio d'Europa, il ... Ha affermato che la guerra delcontro l'Ucraina è anche una guerra contro 'i nostri valori, ...... innescando proprio quelle tensioni che fanno il gioco del, da tempo sospettato di voler ... Il banco di prova è atteso per l'1 giugno, quando a Chisinau arriveranno 47 tra presidenti edi ...

Cremlino,capi di Stato africani presto a Mosca con piano di pace La Sicilia

Una delegazione di capi di Stato africani arriverà a Mosca per discutere un piano di pace per l'Ucraina, ma la data non è ancora stata stabilita. (ANSA) ...Attraverso un fedelissimo di Putin la Russia si era assicurata il controllo dell’aeroporto di Chisinau, l’unico del Paese che ora vuole lasciare la Csi, il raggruppamento degli Stati ex Urss ...