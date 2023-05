Cosa si sa dell’inseguimento ai danni di Harry e Meghan a New York

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 18 maggio 2023) La polizia statunitense, come riportato dalla BBC, ha fornito alcuni aggiornamenti in merito all’inseguimento “quasi catastrofico” di martedì 16 maggio 2023 che ha rischiato di coinvolgere in un grave incidente d’auto il principeMarkle, e la madre di lei, Doria Ragland, mentre si trovavano a bordo di un taxi bloccato dai paparazzi tra le vie di New. La notizia era stata diffusa da un portavoce del duca di Sussex al quotidiano The Independent, tuttavia, nella serata di ieri, 17 maggio 2023, le forze di polizia newesi, dopo essersi consultate con la squadra di sicurezza privata della famiglia, hanno diffuso alcune rassicurazioni in merito alla portata della vicenda: Il duca e la duchessa di Sussex sono arrivati a destinazione e non sono stati segnalati incidenti, convocazioni, feriti o arresti. ...