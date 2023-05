“Correre era una follia” Domenicali sull' annullamento del Gp di Formula1

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il gran premio di Formula 1 che si sarebbe dovuto disputare ad Imola nel weekend è stato annullato per via del maltempo che ha colpito l'Emilia-Romagna. A spiegare i motivi della decisione è stato Stefano, presidente della Formula 1, intervistato dal Corriere della Sera: “Non sarei mai stato a posto con la coscienza se solo avessimo provato a proseguire il Gran premio, sarebbe stata unaandare avanti. Annullarlo era l'unica cosa giusta da fare. Attraverso la Formula 1 daremo una mano con una raccolta fondi a favore della Regione, ma anche per aiutare i ragazzi della scuderia di Faenza, l'AlphaTauri, alcuni loro sono stati profondamente colpiti. Quando vedi le immagini della devastazione in tv, quando ci sono vittime, quando poi tocchi la situazione con mano parlando con amici che sono stati evacuati o che hanno perso le loro cose - ...

