Consorzio Prosecco DOC con oriGIn a Singapore

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dal locale al globale in modo sostenibile: resilienza e visione a lungo termine delle IG in un periodo di alta inflazione e aumento dei costi energetici– In occasione dell’International Trademark Association Annual Meeting,è lieta di presentare oggi ail suo 2023 ‘GI Trends’ Panel, un sondaggio volto a monitorare, su base annuale, i principali trend economici e il sentiment delle Indicazioni Geografiche (IG) nel mondo. Il Panel 2023 – composto da 23 IG di 13 paesi nei settori agricolo, vitivinicolo, bevande spiritose e artigianale – rappresenta 68 miliardi di euro di fatturato aggregato, 54 miliardi di euro di export, mezzo milione di posti di lavoro diretti e circa 600.000 km2 di territorio (un’area più grande di paesi come la Germania o la Spagna). Questi numeri descrivono l’impatto potenziale di un ...