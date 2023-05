Conference League | la Fiorentina affronterà il West Ham nell’ultimo atto

23.51 Fiorentina in finaleLa Fiorentina conquista la finale di. Contenderà il trofeo detenuto dalla Roma al West Ham, che ha eliminato l'Az Alkmaar. A Basilea, i viola vincono 1 - 3 nel ...La Fiorentina è in finale di. Non sono bastati i tempi regolamentari per decidere le sorti della doppia sfida contro il Basilea. Nei 90 di gioco gli uomini di Vincenzo Italiano hanno ribaltato la sconfitta per 1 ...BASILEA (Svizzera) - La Fiorentina è in finale di! I ragazzi di Italiano hanno vinto per 3 - 1 al St. Jakob - Park di Basilea con Antonin Barak eroe della serata. La squadra italiana affronterà il West Ham (vincente per 1 - 0 a ...

Dopo Tirana, ecco Budapest. La Roma resiste nella "tana" del Leverkusen e si qualifica per la finale di UEFA Europa League, la seconda finale europea consecutiva dopo quella - vittoriosa - di UEFA ...Per la Roma sarà la seconda finale europea consecutiva dopo quella di Conference League vinta l’anno scorso, arrivata dopo più di trent’anni passati senza averne mai giocata una. Entrambe sono state ...