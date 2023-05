Conference League | Basilea-Fiorentina 1-3 | viola in finale con West Ham

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – Lavola indicontro gli inglesi delHam. Al successo degli svizzeri all’andata per 2-1 al ‘Franchi’ rispondono icon una vittoria per 3-1 dopo i tempi regolamentari al St. Jakobs Park di. Decisivo il gol di Barak nel recupero del secondo tempo supplementare. Nei 90? regolamentari doppietta di Gonzalez al 35? e al 72?, per gli svizzeri a segno Amdouni al 55?. Durante il secondo tempo supplementare la partita è stata interrotta per quasi dieci minuti per permettere i soccorsi a un tifoso della, portato fuori dal settore ospiti in barella. L'articolo proviene da Italia Sera.

Dopo la scorsavinta, ora c'è la finale di Europasempre con Mourinho in panchina: "Quando è arrivato ci aspettavamo questo salto di qualità , poi non è sempre così, ma lui è l'...Tre coppe diverse messe in cassaforte, due Champions con Porto e Inter, una Coppa Uefa sempre con il Porto, una Europacon il Manchester United e unacon la Roma. Coppe che Mou ha ...Quasi al termine dei tempi supplementari la Viola è riuscita a completare la rimonta in casa del Basilea e a guadagnarsi così l'accesso alla finale di. Dopo il ko per 2 - 1 del ...

Heiko Vogel, allenatore del Basilea, è intervenuto in conferenza stampa dopo aver perso la semifinale di Conference League contro la Fiorentina per 1-3. Cosa pensa in questo ...– Brutta serata per due tifosi della Fiorentina allo St. Jakob-Park di Basilea. Un supporter viola è finito all'ospedale per un petardo che gli è esploso in mano nel… Leggi ...