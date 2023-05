Concorso Comune di Livorno | 10 posti da istruttori

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 18 maggio 2023)diSelezione pubblica, per esami, per la copertura di 10di profilo amministrativo areaE’ aperta, presso ildi, procedura selettiva pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 10 unita’ nel profilo professionale amministrativo, area degli– C.C.N.L. Funzioni locali, interamente riservato ai disabili Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono pubblicati sul sito internet deldiall'indirizzo ...