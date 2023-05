Concorso ASI | 1 posto da collaboratore

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 18 maggio 2023)pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1dadi amministrazione VII livello Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanatopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una tempo pieno ed indeterminato nell’Agenzia spaziale italiana, nel profilo didi amministrazione, VII livello professionale – Area Affari internazionali. Bando diIl bando diin versione integrale (completo del format per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e le modalita' di svolgimento della selezione, e' reperibile sulla ...