Como | rapinano una 65enne e la trascinano con l' auto | coppia denunciata

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Un uomo di 48 anni, pregiudicato ed una donna di 40, incensurata, sono stati denunciati in stato di libertà con l'accusa di aver commesso una rapina in concorso, lo scorso mese di febbraio, ai danni di una. E' accaduto a Fino Mornasco, in provincia di. Le indagini, condotte dai carabinieri della locale stazione attraverso l'acquisizione di immagini di impianti di videosorveglianza e l'analisi di tabulati di traffico telefonico e telematico, sono scattate dopo la denuncia presentata da una pensionata di 65 anni. Ai militari la donna ha riferito che mentre si trovava alla fermata del bus, era stata avvicinata da un'con a bordo un uomo e una donna che, con una banale scusa, l'avevano distratta strappandole la borsa contenente documenti e circa 100 euro e trascinandola per un metro, attaccata ...