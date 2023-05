Come vestirsi per un safari in Kenya

Leggi su iodonna

(Di giovedì 18 maggio 2023) Fra le meraviglie dell’Africa, gli animali e le riserve naturali sono le attrattive di maggior fascino. Per una vacanza senza intoppi eccoe cosa mettere in valigia per unin. Mentre per rendere il tour indimenticabile il consiglio è l’esperto team di Alex Walker, organizzatore di viaggi memorabili tra specie esotiche e luoghi selvaggi. Oppure soggiornare al “Giraffe Manor“, esclusivo boutique, hotel di proprietà di TheCollection, nel sobborgo di Langata a Nairobi.per unguarda le foto ...