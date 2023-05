Come scegliere le criptovalute nel 2023? Partecipa al Webinar

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Se hai iniziato ad approcciare il mondo di Bitcoin e delleè solitamente perché una persona vicino a te,un collega o un familiare, te ne ha parlato e può anche averti consigliato alcuni nomi di cripto che magari nemmeno avevi mai sentito. Se però tu chiedessi a questa persona che cosa l’ha spinta ad investire proprio in quella criptovaluta, nel 90% dei casi ti sentiresti rispondere: “Ne ho sentito parlare bene su internet da un influencer …“ “L’ho visto in una pubblicità sui social network …“ “Ultimamente vanno di moda queste…“ La verità è che nemmeno lui sa perché ha messo dei soldi. Questo non è investire ma SCOMMETERE e scommettere è un errore che non ci possiamo permettere se non vogliamo perdere denaro. Se pensi che questi siano criteri corretti per valutare leo che ...