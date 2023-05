Come finisce Il Patriarca | data ultima puntata | trama e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilè la nuova, avvincente serie tv di Canale 5 che ha segnato l’atteso ritorno di Claudio Amendola alla fiction Mediaset. Una saga familiare densa di avvincenti colpi di scena, con personaggi affascinanti e senza scrupoli: Amendola interpreta il ruolo di Nemo Bandera, uomo spietato, alla guida della Deep Sea diventata una delle aziende più importanti della Puglia grazie alla sua abilità negli affari, ma anche per via dei traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. Adesso siamo arrivati all’ultimo giro di boa: cosa vedremo nel finale di stagione? E soprattutto: ci sarà un secondo capitolo? Ecco tutte le. Finale di stagione Il, quando va in onda l’Intanto prendiamo il calendario. L’...