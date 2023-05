Colpo Di Scena A Uomini e Donne | E’ Già Finita Tra Luca Daffrè E Alessandra!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 18 maggio 2023) Addio a tempo di record trae Alessandra. La coppia nata solo pochi giorni fa a, si è già lasciata. Una rottura confermata dallo stesso ex tronista sui social, dove ha mandato una frecciatina a quella che ormai é la sua ex fidanzata. Cosa non è andato tra lui e Alessandra? Ecco cosa ha raccontato il nostroe Alessandra si sono lasciati: addio in tempi record Nemmeno il tempo di vedere in onda la puntata della scelta ed ecco arrivare ildie Alessandra si sono già lasciati. Una notizia che forse non giunge poi così inaspettata, visto cheha avuto poco tempo per conoscere le sue corteggiatrici. Insomma, alla fine ha dovuto fare una ...