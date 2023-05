Cogne | ritorna Cantine Gourmet | il viaggio per gli amanti del vino

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Per il secondo anno in versione primaverile,, dal 9 all’11 giugno, la dodicesima edizione dia Cogne. Un fine settimana ricco di appuntamenti per avvicinare il grande pubblico alla cultura deldi qualità e raccontare l’essenza del territorio. Alla cena itinerante del venerdì sera, che conduce alla scoperta delle etichette DOC e dei piatti della cultura cogneintse e dei prodotti di nicchia valdostani, si aggiunge, nella giornata di sabato, il percorso guidato, a due ruote oppure a piedi, all’insegna di agricoltura e turismo esperienziale di qualità. Immancabile lo show cooking nella tarda mattinata di domenica, occasione per farsi svelare i segreti del mestiere “stellato”, oltre che inedita esperienza di degustazione conclusiva. Aperte le vendite online dello speciale pacchetto week-end sul ...