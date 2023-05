CM com – LIVE Bayer Leverkusen-Roma 0-0 | Azmoun! Forcing finale dei tedeschi | Primapagina

(Di giovedì 18 maggio 2023) 2023-05-18 22:50:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Un solo passo da compiere per raggiungere la secondaeuropea consecutiva. Ladi Josè Mourinho sarà di scena questa sera, alle ore 21, aper accedere all’ultimo atto dell’Europa League, che si svolgerà il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Si riparte dall’1-0 dello stadio Olimpico, firmato dal figlio diEdoardo Bove, unico match vinto dai giallorossi nelle ultime 6 partite tra tutte le competizioni – 3 pareggi e 2 sconfitte – ma il solo successo è arrivato proprio nel match d’andata. Per il club capitolino, anche a causa del rallentamento delle ambizioni Champions in campionato – 4° posto ora distante 6 punti con sole 3 partite rimanenti in Serie A – diventa quindi ...

Al Sanchez Pizjuan, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra Siviglia e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sanchez Pizjuan, Siviglia e Juve si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Alla BayArena, il match valido per il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla BayArena, Bayer Leverkusen e Roma si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Europa League ...Al St. Jakob - Park, il match valido per il ritorno della semifinale di Conference League tra Basilea e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Sy. Jakob - Park, Basilea e Fiorentina si affrontano nel match valido per il ritorno della semifinale di Conference League ...

22:52 - Finiti i tempi regolamentari, si va ai supplementari. 90' - SALVA ANCORA TUTTO SZCZESNY! Gran palla di Suso e il portiere polacco salva tutto su En-Nesyri! 88' - Spinge il Siviglia, Bremer si ...90' - SALVA ANCORA TUTTO SZCZESNY! Gran palla di Suso e il portiere polacco salva tutto su En-Nesyri! 88' - Spinge il Siviglia, Bremer si rifugia in corner. 86' - Nella Juventus entrano Kostic e Miret ...