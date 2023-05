Clima | l’allarme degli scienziati | entro il 2027 la Terra potrebbe essere più calda di 1 | 5°C sui livelli preindustriali – Il rapporto

Leggi su open.online

(Di giovedì 18 maggio 2023) Glimettono in allerta:ilè probabile che il pianeta superi per la prima volta la soglia di rismento globale di 1,5°C in più rispetto aipre-industriali. A denunciarlo è l’ultimo report dell’Organizzazione meteorologica mondiale, che punta il dito contro le emissioni dovute alle attività umane e mette l’accento sulla pericolosità del fenomeno. Un segnale preoccupante che mette in luce come il rismento globale stia accelerando sempre di più, e che arriva proprio nei giorni in cui, l’Italia piange nove morti ed è costretta a rimboccarsi le maniche per i danni ingenti provocati dall’eccezionale ondata di precipitazioni sull’Emilia-Romagna. La cifra di +1,5°C sui(1850) è da tempo oramai il ...