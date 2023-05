Classifica Giro d’Italia 2023 | Thomas maglia rosa prima delle Alpi | Caruso a 1’06” dal podio

(Di giovedì 18 maggio 2023) La dodicesima tappa non ha stravolto lagenerale delper quanto riguardo le posizioni che contano. I 185 km da Bra e Rivoli non erano particolarmente impegnativi dal punto di vista altimetrico e la salita del Colle Braida (un seconda categoria posto a 28 km dal traguardo) non ha di certo stuzzicato la fantasia degli uomini che puntano al Trofeo Senza Fine. Ad animare la giornata è stata una fuga di 30 uomini, poi quattro atleti sono riusciti a sganciarsi e si sono giocati il successo. Geraintconserva la. Il fuoriclasse britannico rimane al comando dellagenerale con due secondi di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic e 22” sul portoghese Joao Almeida. Il capitano della Ineos-Grenadiers e ...

Le classifiche dopo l'11tappa Il percorso L'albo d'oro Le maglie e i montepremi La storia
Giorno di gloria per Nico Denz. I risultati, lae l' ordine di arrivo della dodicesima tappa deld'Italia 2023 , la Bra - Rivoli di 185 km, frazione della Corsa Rosa movimentata e ricca di emozioni che ha ricalcato anche ...

Classifica Giro d'Italia 2023: Thomas maglia rosa, Caruso in top5, si ritira Geoghegan Hart OA Sport

Dodicesima frazione di 179 chilometri da Bra a Rivoli. Il comune nel Torinese ospita per la prima volta nella sua storia un arrivo di tappa. Riflettori puntati sul Colle Braida (9.8… Leggi ...Ritiro dal Giro d'Italia per il terzo in classifica, che come raccontato dalla Rai, ha lanciato un urlo disperato prima di partire alla volta dell'ospedale. In pochi minuti stravolta una stagione ...