(Di giovedì 18 maggio 2023)– Rischia di rimanere schiacciato sotto unautomatico: è quanto accaduto a, dove un poliziotto ha rischiato di perdere la vita. “Forse dovremmo chiamarlo miracolo, oppure con il vero nome, ossia struttura fatiscente. Quanto accaduto ad un collega è gravissimo. Ha rischiato di rimanere schiacciato sotto ilautomatico del. Si è salvato solo grazie a un mezzo parcheggiato lì vicino e che ha fatto da spessore”. A denunciarlo è Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale di Polizia (Mosap), unitamente alla segreteria locale di. “Il pesantedi metallo che dà sulla strada pubblica, a causa di un guasto che non fa funzionare il motore, viene aperto a mano. In una frazione di ...

... l'ammiraglia della compagnia di crociere, in navigazione daverso Genova. ... Detenuti Salvati dagli agenti Esselunga: crolla, tragedia sfiorata. Operaio sotto choc al Villa ......ferito o vittima questa mattina in un cantiere di lavoro a Genova dove è crollato un. Il ...] Navigazione articoli Partorisce a bordo della Costa Toscana partita dacon ...La nave, partita da, avrebbe attraccato a Genova nella mattinata di oggi. Il bimbo, ... donna cade dal terzi piano: in codice rosso al Santa Corona Genova, crolla unin un ...

Civitavecchia, il cancello si stacca: tragedia sfiorata al commissariato Il Faro online

Una giornata importante per lo sport romano. Stamattina è stato aperto il cancello che fino a oggi divideva il Circolo degli Esteri e il Circolo Canottieri Aniene. Un atto simbolico che sancisce ...Via il gazebo abusivo costruito dalla veggente nel campo di Trevignano dove si tengono i raduni dei suoi seguaci ogni 3 del mese ...