City | Guardiola | ' La Champions è un' ossessione per me? No | è speciale'

C'è ancora Pep sulla strada dell'Inter. Come nel 2010, l'anno del Triplete, ma stavolta la sfida arriva all'atto finale e consulla panchina del Manchester. 'La squadra che gioca meglio al mondo', chiarisce subito Lele Adani. E dopo la partitissima di ieri sera contro il Real Madrid, la frase dell'ex difensore,...MANCHESTER (REGNO UNITO) - Pep, allenatore del Manchester, ha commentato ai microfoni di Prime Video l'approdo in finale di Champions dopo aver travolto il Real Madrid (4 - 0) . Ecco le sue parole: "Non succede ...Il Manchesterè la seconda finalista di Champions League della stagione 2022 - 23. La formazione di Pepha avuto la meglio contro il Real Madrid rifilando ai Blancos un netto 4 - 0 . Un successo che ...

Guardiola post City-Real sulla finale con l'Inter: "La finale contro un'italiana non è mai la partita migliore..." Eurosport IT

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Infatti sono in programma AZ... MANCHESTER CITY-INTER IN FINALE DI CHAMPIONS! Guardiola umilia il Real Madrid, 4-0 del 17/05/2023 alle 23:54 Il Manchester City raggiunge l'Inter in finale di Champions ...