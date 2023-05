Cinesi aggrediti | identificati i due presunti responsabili

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione all’aggressione avvenuta la notte di sabato 13 maggio 2023 a Benevento in piazza Piano di Corte in danno di cinque studenti di nazionalità cinese, le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Benevento, supportate dall’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno consentito di identificare due giovanidell’aggressione, entrambi residenti nel capoluogo. Sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire il movente del diverbio. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva. L'articolo proviene da Anteprima24.it.