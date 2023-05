Cinesi aggrediti a Benevento | indentificati due giovani

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lo scorso 13 maggio in piazza Piano di Corte afurono5 studenti. Identificati dueLa notte di sabato 13 maggio 2023 ain piazza Piano di Corte in danno di cinque studenti di nazionalità cinese. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di, supportate dall’analisi dei filmati di videosorveglianza, hanno consentito di identificare duepresunti responsabili dell’aggressione, entrambi residenti nel capoluogo. Sono in corso ulteriori approfondimenti per stabilire il movente del diverbio. Le persone coinvolte sono da ritenersi sottoposte alle indagini e pertanto presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da ...

... ecco perchè, quando hanno saputo di essere stati denunciati come presunti aggressori di quattro studenti, hanno deciso a loro volta di fare altrettanto. Siamo stati noi ad essere, ......avvenuta nello scorso fine settimana in centro storico ai danni di alcuni giovani, studenti ... Lavinia Peiye Zhao, poi, ha fatto il punto sulle condizioni dei giovani'Stanno meglio, ...Ieri mattina, c'è stata l'ufficializzazione delle denunce dei quattropresso il comando provinciale di via Meomartini . I quattro, tre uomini rispettivamente di 24, 23 e 24 anni e una 27enne, ...

Cinesi aggrediti, identificati i due presunti responsabili anteprima24.it

In relazione all’aggressione avvenuta la notte di sabato 13 maggio 2023 a Benevento in piazza Piano di Corte in danno di cinque studenti di nazionalità cinese, le indagini condotte dai Carabinieri ...“Gli ottanta studenti di nazionalità cinese che studiano musica al Conservatorio ‘Nicola Sala’ sono una ricchezza e un vanto per la città di Benevento. Ogni traccia che inquini la storica e proverbial ...