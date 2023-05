Cia fa ‘scuola’ ai bambini per sensibilizzare l’uso dell’acqua

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) –le nuove generazioni alconsapevole e responsabile della risorsa idrica. Questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa oggi da Cia-Agricoltori Italiani, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, in collaborazione con Explora – il Museo deidi Roma. Attraverso un percorso dedicato, fatto di gioco e racconto, momenti informativi e di spettacolo, laboratorio ludico-didattico e merenda sostenibile, tutto nella terrazza della sede nazionale di Cia, è stato spiegato agli allievi della scuola primaria il cicloin natura, la sua importanza per la salute e tutti i suoi utilizzi, come quello agricolo, per imparare a non sprecarne nemmeno una goccia. Perché “Acqua è vita”, come recita lo slogan dell’evento nel programma ASviS. “È un momento un po’ particolare per parlarne, ...