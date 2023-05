Chiellini | «Orgoglioso dell’Inter | vi spiego il motivo»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Giorgio, ex difensore della Juventus, ha parlato della finale di Champions League raggiunta dall’Inter Giorgio, difensore del Los Angeles FC, ha parlato a Sky Sport della finale di Champions League raggiunta dall’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Sonodella difesa tutta italiana. C’è tanta Italia in questa inter e bisogna esserne orgogliosi. Acerbi? Ho un bel rapporto con lui, ci confrontavamo sempre. Ha carattere, forza fisica ed è in un momento di forma strepitoso».