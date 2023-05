Chi vuole va | chi non vuole manda

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Coloro che governano il mondo nell’ultimo periodo, cioè dall’ inizio dell’anno, stanno colloquiando sempre più de visu, quindi in presenza, anche a costo di affrontare trasferte alquanto stressanti. Con frequenza sempre maggiore, tutti continuano a incontrare tutti, in casa o in trasferta, e la notizia, va da sé, non può essere considerata se non positiva. Un tempo, peraltro non molto lontano, quando a governare per lo più erano le teste coronate, erano gli eventi come l’incoronazione di un re, appunto, di un matrimonio, un funerale, sempre di chi aveva in mano le sorti di un paese, a motivare la convencion, molte volte fuori programma. Ciò accadeva sempreché i paesi degli illustri ospiti intrattenessero rapporti diplomatici con quello che era il paese teatro dell’evento. Anche se talvolta quegli incontri erano usati come occasione per sanare strappi in maniera molto più soffice e ...