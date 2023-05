Chi è padre Georg Gaenswein | l’arcivescovo che è stato vicino a Papa Ratzinger

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 maggio 2023) : età, anni, carriera, origini, Benedetto XVI, libro Segretario particolare diBenedetto XVI,percome un figlio. Gli èinfattifino alla fine. Erasuo segretario particolare durante il pontificato, fino alle storiche dimissioni nel 2013. Poco prima eranominato arcivescovo e prefetto della Casa Pontificia, ruolo che ha mantenuto durante il pontificato diFrancesco. “Io in Vaticano ho il privilegio e la responsabilità di servire due Papi, il Pontefice emerito Benedetto XVI come suo segretario e ilregnante, Francesco, in qualità di Prefetto della Casa Pontificia. All’inizio, lo devo ammettere, è ...