Chi ci sarà dopo Fabio Fazio?

(Di giovedì 18 maggio 2023)(US) Neanche il tempo di far “raffreddare la poltrona”, che già si fa vorticoso il susseguirsi di indiscrezioni riguardo a possibili o fantomatici sostituti dinella domenica sera di Rai3. C’è chi paventa scenari catastrofici dimenticando che, in tempi recenti, la terza rete ha già fronteggiato l’assenza di Che Tempo Che Fa, migrato a Rai1 e a Rai2. In quel caso, non potendo fare diretta ed eccessiva concorrenza, si puntò ad un pubblico più femminile con obiettivi meno ambiziosi. I giornali riportano con insistenza i nomi di Massimo Giletti, Nicola Porro, persino di Paolo Bonolis mentre nelle ultime ore è sbucato Alessandro Cattelan. Ma chi si prenderebbe l’onere di sostituire, che nel frattempo è diventato un competitor sul Nove? Il valore ...

... 'Stiamo rasentando il ridicolo' I cinque nomi in Campania per il dopo De Luca:potrebbe ... La 'guerra di Piero'un po' come il fischio di inizio di un braccio di ferro checombattuto ...È quanto emerge dall'indagine redatta da Enrico Costa, dal titolo 'abusa dell'abuso' , e ... Reato che, dagli annunci del ministro della Giustizia,presto cancellato o quantomeno riformulato. "...Quella di domani si preannunciava già una giornata molto difficile perdeve viaggiare in aereo. ... In questo casopoi possibile avviare un reclamo di spese, rivolgendosi direttamente al ...