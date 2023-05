Cheesecake salata | ha solo 3 ingredienti ed è buonissima!

Leggi su donnaup

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lafrancese non è un dolce, ma una ricettache risale al 1822, ma c’è chi ipotizza che sia addirittura antecedente. Rientra nel filone dei piatti cosiddetti “poveri”, pastorali: il brie, ingrediente base, infatti è un formaggio vaccino prodotto da tempo immemore nell’attuale Seine-et-Marme, una terra di pascoli erbosi. Probabilmente, questa torta era il viatico durante i lunghi spostamenti che venivano percorsi alla ricerca di prati nutrienti dai bovari. Farina, uova e acqua completano il quadro e ben dosati tra loro danno vita ad una vera e propria delizia. Per una resa davvero sublime, sarebbe opportuno far riposare l’impasto a temperatura ambiente per un’ora prima di infornarlo, ma se avete fretta, potete procedere immediatamente senza compromettere in alcun modo la riuscita. Potete presentarla come aperitivo agli amici di sempre, ...