Champions League | Manchester City e Inter in finale | i Citizens sembrano insuperabili | trionfo nerazzurro a 4 | 00

"E' necessario fare un salto di qualità e la configurazione di un modello italiano". "L'Inter in finale diè una soddisfazione grande, un obiettivo prestigioso. Spero che i 90 minuti ancora da giocare possano dare altra soddisfazione. Un in bocca a lupo ai club italiani che ancora si ...Commenta per primo Juventus e Roma puntano la finale dell' Europa, obiettivo fondamentale per le due società a caccia di un trofeo e di un piazzamento in. Dopo i verdetti delle gare d'andata i giallorossi, nonostante gli infortuni, sono messi ...Articoli più letti La profezia delle uova sulla finale difa sognare l'Inter di Daniele Polidoro Come possiamo aiutare le persone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna di Chiara ...

Champions League, i ricavi delle italiane: Napoli al terzo posto Tutto Napoli

La Juventus si gioca la qualificazione alla finale di Europa League sul campo del Siviglia. Si riparte dall’1-1 dell’andata ...Inter e Manchester City si sfideranno il prossimo 10 giugno per alzare al cielo la Champions League nella cornice dell'Ataturk Arena. Un cammino che porterà una delle due squadre trionfare per aggiudi ...