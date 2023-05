“Censurata l’introduzione scritta da Giletti a un libro sulle stragi del ’93 edito da Solferino | che appartiene a Cairo” | lo scoop di Gente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un’introduzione a undel 1993 “sbianchettata” prima della stampa. E il nome svanito dalla copertina. Dopo la chiusura anticipata del programma Non è L’Arena i rapporti tra Massimoe Urbanosi arricchiscono di una nuova puntata. È quella contenuta in unodel settimanale, subito rilanciato da Dagospia. In praticaaveva scritto una introduzione alAttacco allo Stato, i misteri delledel 1993 e il codice di Matteo Messina Denaro, firmato dal giornalista del Corriere della Sera, Ferruccio Pinotti, e pubblicato da, la casa editrice del quotidiano di. Il saggio racconta delle bombe degli anni ’90, focalizzandosi ...