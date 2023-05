Celik dal 1' | Abraham guida l' attacco | Roma | la formazione contro il Leverkusen

Questa sera alle 21 la Roma affronta il Leverkusen per il ritorno della semifinale di Europa League: ecco la probabile formazione di ...I capitolini, scivolati a - 6quarto posto, sembrano aver alzato bandiera bianca nella corsa ... ROMA (3 - 5 - 1 - 1): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibañez;, Bove, Mati, Wijnaldum, ...Tradotto: di questi solo Wijnaldum ha chance di partire1' in una mediana a cinque, con Pellegrini seconda punta vicino a Tammy. Dietroha recuperato ed è in vantaggio su Zalewski. La rete ...

La Roma verso il Bayer: la situazione di Dybala, Celik in dubbio Corriere dello Sport

Per Mourinho e i suoi imminente la semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen: gli aggiornamenti sugli acciaccati giallorossi ...José Mourinho recupera in massa gli infortunati: Dybala, Smalling, El Shaarawy e Celik hanno partecipato alla seduta di rifinitura alla vigilia del Bayer Leverkusen. Tutti ...