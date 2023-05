Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | la notizia che ha sconvolto tutti | Non c' è stato niente da fare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ladell'allarme che si sta diffondendo sulla coppia formata daha spiazzato i loro fan, i quali seguono con attenzione ogni dettaglio della vita dei loro beniamini. La coppia, che avrebbe dovuto sposarsi a ottobre, ha dato il via a speculazioni e chiacchiere da parte dei mass media e dei loro sostenitori, tanto che in molti si domandano se ci sarà la tanto attesa cerimonia nuziale. In questo articolo si parlerà anche di altre curiosità riguardanti il mondo dello spettacolo, come il debutto da protagonista di Jasmine Carrisi in una famosa soap americana e l'addio che ha lasciato un vuoto tra i fan di Alessandro Tersigni. Di cosa parliamo in questo articolo......