Ceccon, Martinenghi, Mora: è sempre grand'Italia a Barcellona La Gazzetta dello Sport

Thomas unico a nuotare sotto i 49” nei 100 stile libero, Nicolò il solo sotto il minuto a rana. Vittoria bis per Lorenzo, stavolta nei 200 dorso, sul podio anche il figlio d’arte Lamberti. E Paltrinie ...Ancora grande Italnuoto a Barcellona nella giornata conclusiva della seconda tappa del circuito Mare Nostrum. Un superbo Thomas Ceccon, già in forma da grandi appuntamenti, si impone nei 100 stile lib ...