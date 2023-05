C' è stato il bordello | Marco Mazzoli | caso piccante a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Alba, sai che ieri sera al Plastic (mitica disco di Milano) c'era una trans che ti imitava?” E lei: “No caro, ero proprio io.” Ecco la Pariettona a Che Tempo che fa”, lanciatissima e ancora fiduciosa nella messa in onda del suo show sulle drag queen Non sono una Signora. E fa bene: andrà in onda in prima serata su Rai Due a fine giugno. Gianni Sperti , opinionista storico di Uomini e donne, rivela : “Ho rinunciato al tour mondiale con Geri Halliwell“. Un no del quale adesso Gianni si sarebbe pentito: ha ammesso di avere un unico grande rimpianto ovvero aver rinunciato a lavorare alla tournée mondiale di Geri Halliwell per amore. Di chi?pensa forse di essere sul set di un film di Bergman e non all'Isola dei Famosi e dice: “C'èildel Grande Fratello Vip appena finito perché era troppo ...