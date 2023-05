Cdp | con Real Asset obiettivo in tre anni investimenti sul territorio per 10 mld

Infrastrutture: crescita del mercato degli asset manager e dei fondi infrastrutturalifocus ESG "RA ha recentemente lanciato il "FOF Infrastrutture" , il primo fondo di fondi italiano in ...Lo strumento per perseguire questi obiettivi è il fondo nazionale del Turismo, in cuiè co - investitoreil ministero del Turismo, che ha un programma di investimenti di oltre 1 miliardo di ...Infrastrutture: crescita del mercato degli asset manager e dei fondi infrastrutturalifocus ESGRa ha recentemente lanciato i l FOF Infrastrutture, il primo fondo di fondi italiano in ambito ...

Cdp, con Real Asset obiettivo in tre anni investimenti sul territorio ... Adnkronos

In coerenza con il piano strategico di Cdp, che individua nelle infrastrutture sociali uno dei dieci campi di intervento del gruppo, il Fnas, Fondo Nazionale Abitare Sociale si affianca al Fia per ...(CorCom) «Noi stiamo lavorando sull’offerta, abbiamo ricevuto una lettera da Tim» e «stiamo lavorando con Macquarie per rispondere». Così Dario Scannapieco, ad di Cdp, intervistato da Bloomberg Tv.