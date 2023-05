Cava de’ Tirreni | presentato il progetto “Buongiorno Ceramica” 2023

Leggi su zon

(Di giovedì 18 maggio 2023) Presentata ieri mattina, mercoledì 17 maggio, l’edizionedi “”, la festa diffusa dellaItaliana, unpromosso e organizzato da AiCC – Associazione Italiana Città della, di cui fa parte anchede’, ampliato in Good Morning Ceramics! con il coordinamento di AEuCC – Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale “Città della”. Presenti il Sindaco Vincenzo Servalli, l’Assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio e la coordinatrice dell’iniziativa cavese Barbara Mauro. “È un grande appuntamento – afferma l’Assessore Del Vecchio – che si svolge in contemporanea in tutte le 45 città dellad’Italia e che mette in mostra non solo opere ...