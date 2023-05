Castori si gioca tutto | Agostinelli punta al sorpasso | le probabili formazioni

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiEvitare l’etichetta di fanalino di coda. E’ l’unica missione che rimane da perseguire al Benevento, ufficialmente retrocesso in C al termine dell’ultimo turno di campionato. Una missione non semplice per i giallorossi, affranti e decimati, chiamati a vincere sul campo di un Perugia che culla ancora una speranza di salvezza attraverso il play out. Solo un successo terrebbe in vita gli umbri, unito al concomitante passo falso del Brescia contro un Palermo a caccia di punti play off. La bilancia delle motivazioni, insomma, sembrerebbe pendere in favore del Grifo. La Strega, di contro, potrà aggrapparsi solo all’orgoglio o alla voglia di qualche elemento di mettersi in mostra agli occhi del nuovo dt Marcello Carli. La serie C, però, non è palcoscenico che ingolosisce e per poter almeno credere in una riammissione estiva, in caso di eventuali terremoti, occorrerà ...

Domani sera sil'ultima di campionato: il Perugia, oramai non più padrone del proprio destino,... Perugia, la probabile formazione Ancora silenzio stampa in casa biancorossa, con Fabrizio...... sempre nella stessa sera di venerdì, sile proprie carte salvezza in casa del Palermo ... grazie ad una migliore differenza reti, sarebbe la squadra dia dover disputare l'ulteriore fase ...Dall'altra parte invece siper un piazzamento ai playoff che era certamente il traguardo ...ritrova una pedina importa per l'attacco come Giuseppe Di Serio, ma non avrà a disposizione lo ...

Castori si gioca tutto, Agostinelli punta al sorpasso: le probabili ... anteprima24.it

Domani sera si gioca l'ultima di campionato ... Ancora silenzio stampa in casa biancorossa, con Fabrizio Castori che stamani ha tenuto la rifinitura a porte chiuse, a cui ha partecipato Francesco Lisi ...SERIE B - La vita sportiva del mister di Tolentino si gioca su più campi: il suo Perugia deve battere il Benevento e sperare che il Brescia perda a Palermo per agguantare i playout Per come ...