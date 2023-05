Castello di Meleto | dal vino alle api per tutelare e valorizzare il territorio del Chianti

(Di giovedì 18 maggio 2023) Avviato un progetto che permette a chi condivide la filosofia dell’azienda di 'adottare' un'arnia In occasione della Giornata internazionale delle api, che si celebra il 20 maggio, scende in campo, a riaffermare il suo impegno su questo fronte, anchedi, azienda vitivinicola nel cuore del, unica in questa area a possedere undel Duecento, perfettamente conservato e oggi adibito a struttura ricettiva. Ed è qui che custodisce il Parco delle Api, un ettaro e mezzo di alberi e fiori che costituiscono un microcosmo dove vivono 3,2 milioni di api, circondate dalla natura rigogliosa. Le api raccolgono così solo millefiori selvatici, nel pieno rispetto della biodiversitàgiana. Proprio per far fronte all’estinzione di questo insetto, indispensabile per la sopravvivenza ...

Oltre 3,2 milioni di api, divise in 90 famiglie, che raccolgono millefiori selvatici, nel pieno rispetto della biodiversità chiantigiana. Sono questi i numeri del Parco delle Api didi, l'azienda agricola che a Gaiole in Chianti ha riservato uno spazio speciale per tutelare le api, perché come spiega il direttore generale, Michele Contartese, ' non c'è vino di ...Oltre 3,2 milioni di api, divise in 90 famiglie, che raccolgono millefiori selvatici, nel pieno rispetto della biodiversità chiantigiana. Sono questi i numeri del Parco delle Api didi, l'azienda agricola che a Gaiole in Chianti ha riservato uno spazio speciale per tutelare le api, perché come spiega il direttore generale, Michele Contartese, ' non c'è vino di ...

Castello di Meleto, dal vino alle api per tutelare e valorizzare il ... Adnkronos

Roma, 18 mag. (Labitalia) - In occasione della Giornata internazionale delle api, che si celebra il 20 maggio, scende in campo, a riaffermare il suo ...Con i suoi oltre mille ettari, Castello di Meleto è la più grande azienda biologica del Chianti Classico e fa parte del locale BioDistretto, un gruppo di ...