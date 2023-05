Casio Smartwatch | il modello che devi assolutamente scoprire

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una gamma diG-SHOCK multifunzione, adatti a chi pratica sport, a chi si allena ma anche a chi semplicemente non vuole essere più in ritardo.: serie GBD-H2000 Che tu sia atleta professionista o semplicemente amante dell’attività fisica, ilè il compagno ideale per un percorso di fitness. Preciso, accurato, fedele e anche esteticamente bellissimo. “Corridore, ciclista o nuotatore, una volta che avrai provato questo orologio non lo mollerai più”. Più che un orologio, ilserie GBD-H2000 si potrebbe definire un vero e proprio assistente virtuale. Grazie alle sue numerose caratteristiche, questo orologio offre una vasta gamma di funzioni per monitorare ogni tipo di allenamento. ...

A distanza di un paio di mesi dal lancio del GBDH2000 ,ha annunciato anche il nuovo DWH5600 , il suo secondoPowered by Polar , appartenente alla gamma G - SHOCK Move , che integra 24 algoritmi Polar che consentono, oltre alla valutazione ...sta per lanciare il suo nuovoibrido e nelle scorse ore ha presentato ufficialmente il G - Shock DW - H5600 . Un orologio dal design semplice che, naturalmente, richiama le ben note ...

Lo smartwatch Casio G-SHOCK MOVE DWH5600 può essere preordinato negli Stati Uniti. L'indossabile consente di monitorare la frequenza cardiaca e il livello di ossigeno nel sangue, con una connessione a ...Casio presenta il nuovo DW-H5600, il secondo smartwatch alimentato da Polar, appartenente alla linea G-SHOCK Move.