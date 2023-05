Casasco | Superare il meccanismo del payback per evitare ripercussioni sulle imprese

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) I parlamentari, Cappellacci, Benigni e Patriarca impegnano il governo a cambiare ildel. La proposta è chiara: "In un'ottica programmatica è necessarioildelper le annualità dal 2019 e seguenti, al fine di scongiurare siafortemente negative soprattutto per piccole e medie, molte delle quali rischierebbero di non poter proseguire la propria attività, sia per le conseguenze altrettanto negative che si verrebbero a produrre per le strutture del servizio sanitario nazionale". E i motivi di questo intervento proposto da Maurizioe da altri parlamentari chiamano in causa la capacità di spesa delle Regioni: "Per effetto di questa disposizione normativa, ...