Casa di riposo – al multi-residenza per anziani

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 18 maggio 2023) Informarsi e trovare unadiper una persona che ne ha necessità significa poter pianificare l’ultima parte della sua vita nell’ottica di avere una qualità nel quotidiano più elevate rispetto a prima . Però ovviamente sarà necessario provare una struttura che sia attrezzata per le sue personali esigenze perché non è detto che ogni struttura di questo tipo sia adatta e idonea per quello che cerca una singola persona. Una persona anziana che prende questa decisione chiaramente non lo farà a cuor leggero perché è chiaro che nessuno di noi vorrebbe abbandonare la propria abitazione che è come se fosse un rifugio un nido o una comfort zone perché in quell’ambiente dove siamo stati tanti anni ci sono molti ricordi che teniamo nel cuore. Ma in certi casi bisogna essere molto pratici e mettere al primo posto la propria salute fisica soprattutto ...