Caro affitti | Bernini | “Partnership pubblico-privato per nuovi posti letto per gli studenti Entro il 2026 raddoppieremo gli sforzi”

Non è solo il grido degli studenti che hanno piantato le tende davanti alle università, in 17 città, per contrastare il. Per attirare l'attenzione su un problema che esiste da anni, ma ...Tutto è iniziato da Ilaria Lamera, studentessa di ingegneria ambientale, che il 2 maggio 2023 si è accampata davanti al Politecnico di Milano per denunciare 'una situazione didiventata insostenibile a Milano a cui abbiamo deciso di dire basta". Accogliendo la sua protesta, gli studenti in tenda sono arrivati anche in altre città d'Italia. 'Abbiamo visto ...Cosi a margine del Forum Pa il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in merito al tavolo di stamattina sul

Caro affitti, le soluzioni di Rocca spiegate agli studenti. Possibile un accordo con gli istituti religiosi RomaToday

Ascolta l'articolo Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace ha incontrato nei giorni scorsi il Segretario regionale del Sunia Cgil Calabria Francesco Alì, portavoce della ...La conferenza stampa e l’indagine prima dell’incontro con la ministra dell’Università. Il rischio di non creare posti strutturali ma destinare solo risorse a fondi di investimento privati ...