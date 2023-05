Caro affitti Bernini | 60mila posti letto un’impresa titanica

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 maggio 2023) , ma dobbiamo riuscirci – “Quella che dobbiamo fare è. In decenni questo Paese ha realizzato 40mila, noi in pochissimo tempo, entro il 2026, dobbiamo crearne quasi il doppio, altrie fare in modo che questi reggano la lunga distanza. Ma ci metteremo tutta la forza che abbiamo per riuscirci”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il ministro dell’Università e la Ricerca Anna Maria(nella foto) durante la prima riunione del Tavolo tecnico convocato al Mur con i rappresentanti delle Regioni, dell’Anci, dei rettori (Crui) degli studenti (Cnsu) e gli enti per il diritto allo studio (Andisu). “Il censimento degli immobili da trasformare in studentati non è un’idea di oggi, non è legato alla protesta degli studenti. Ci stavamo già lavorando a ...