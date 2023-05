Carlo Piano | chi è il figlio di Renzo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023)è nato a Genova nel 1965. Dopo la laurea nel 1991 in lettere moderne all’università di Genova con una tesi in filologia romanza, inizia la carriera da giornalista. Nel 1998 segue il caso Bilancia come inviato di un quotidiano nazionale. Collabora con Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX. Insieme al padreha scritto Atlantide per Feltrinelli e Alla ricerca di Atlantide. Viaggio nell’architettura per ragazzi sognatori. Per queste edizioni ha pubblicato Il cantiere di Berto, tragedia e rinascita del ponte di Genova. Ecco cos’ha dichiarato in un’intervista: “Dietro Atlantide c’è la storia di un viaggio con mio padre nei luoghi che ha costruito. Abbiamo viaggiato via mare su una nave oceanografica della Marina e quando navighi ti trovi in una situazione di sospensione, talvolta si confessano cose che altrimenti non ...