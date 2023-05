Carlo Mazzone punta sui giovani | “Continuate a essere quello che siete | ovvero ragazzi straordinari”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La consegna delle borse di studio rappresenta una festa. Una festa che serve per poter parlare di cultura, di fratellanza, dello stare insieme“. Il sorriso dibasterebbe da solo a spiegare l’importanza che rappresentano le borse di studio consegnate questa mattina a dieci studenti campani. La felicità in un piccolo gesto, la voglia di regalare un momento di gioia a dei, avviati a diventare gli uomini e le donne di domani. “Deve servire come esempio ispirazionale per i, perchéche abbiamo premiato non è tanto l’eccellenza scolastica, quindi il cento finale, ma l’di esempio per i coetanei e, soprattutto, per gli adulti che a volte hanno bisogno diindirizzati dalle energie motivazionali dei ...