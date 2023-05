Carlo Mazzoleni entra nel Comitato Esecutivo di Unioncamere Nazionale

(Di giovedì 18 maggio 2023), presidente della Camera di commercio di Bergamo,neldi. Si tratta della prima volta che un rappresentante della Camera bergamasca siede nell’organo amministrativo e di indirizzo politico dell’Unionedelle Camere di commercio italiane. Commenta: “Sono onorato per l’elezione nelda parte dell’Assemblea di, che rappresenta il riconoscimento all’importanza e all’attività della Camera di commercio di Bergamo, e insieme un’opportunità per il nostro tessuto economico. Sono convinto che il lavoro che verrà svolto in sede dicontribuirà a guidare la crescita ...

... mentre in attacco è possibile che parta Rossini da titolare e cheFerrario possa entrare a ... Francescofrancesco.@varesenews.it Sport e Malnate, passione e territorio per ...... dalle 7 alle 7.50:  Gorle con chiusura di via Don; Scanzorosciate con via Collina Alta; ...; Sottochiesa ProLoco; Costa di Olda con Sp 25; Olda con via Roma; Taleggio con Sp 24; Peghera ...... formato da Giovanni Sanga, Gianpietro Benigni, Fabio Bombardieri, Gianpietro Borghini,, Yvonne Messi, Renato Redondi, Laura Pascotto, Gianni Scarfone, Maurizio Zerbini, e del nuovo ...

Aeroporto, la Provincia punta a riacquistare le quote di Sacbo in cambio di terreni a Orio Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Mette le mani avanti, Fabio Bombardieri («io so solo che nel pomeriggio è fissata la convocazione»), ma il commercialista bergamasco oggi entrerà nel cda di Sacbo come cardinale (agli albori del suo a ...Il direttore della Fondazione Pirelli ospite in Città Alta elogia l'imprenditoria italiana: «Siamo del fantastici sarti meccanici» ...