Carburanti | prezzi benzina e gasolio restano stabili

(Di giovedì 18 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo un nuovo rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, invertono oggi la marcia idei, almeno per quanto riguarda i listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Quanto alle medie nazionali deipraticati alla pompa,sostanzialmenterispetto a ieri, con lievi movimenti al ribasso sul ‘servito’. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di. Le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su ...

Dopo un nuovo rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, invertono la marcia idei, almeno per quanto riguarda i listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Quanto alle medie nazionali deipraticati alla pompa, restano sostanzialmente stabili ...Poi, bisogna fare i conti con le oscillazioni verso l'alto delle forniture died energia. vista la crescita deidei ricambi. Un problema, quest'ultimo, molto sentito a via ...ROMA - Continua la discesa deideialla pompa, nonostante il lieve rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Le medie dell'Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico elaborati ...

Quotidiano Energia - Nuovo rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ma sulla rete carburanti per ora si registrano solo piccoli aggiustamenti per le medie dei prezzi praticati.(Adnkronos) - Dopo un nuovo rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, invertono oggi la marcia i prezzi dei carburanti, almeno per quanto riguarda i listini dei prezzi consigliati ...